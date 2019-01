"Melde Deinen Nächsten": China entwickelt App, die Schuldner ausfindig macht

Quelle: www.globallookpress.com "Melde Deinen Nächsten": China entwickelt App, die Schuldner ausfindig macht (Symbolbild)

Ein Gericht in der chinesischen Provinz Hebei hat eine App lanciert, die das Leben von Schuldnern erschweren soll. Das Programm, das in das in China beliebte soziale Netzwerk WeChat eingebaut ist, ermöglicht es, Zahlungsunwillige auf einer Karte im Radius von 500 Metern ausfindig zu machen. Werden diese gefunden, darf man sie an entsprechende Behörden melden.