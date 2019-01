Großzügiger Spender: Unbekannter legt 160.000 Euro auf Altar

Quelle: www.globallookpress.com Großzügiger Spender: Unbekannter legt 160.000 Euro auf Altar (Symbolbild)

Auf dem Altar einer niederbayerischen Kirche hat ein unbekannter Spender 160.000 Euro für Hilfsprojekte in Afrika hinterlassen. Eine Kirchendienerin hatte das Geld in der Kirche in Saal an der Donau bereits im vergangenen Mai gefunden. Das Bistum Regensburg bestätigte am Montag, dass die Summe nach der Prüfung durch die Bischöfliche Finanzkammer mehreren Projekten zugutekommen soll.