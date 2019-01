"Echte Damen lecken kein Eis": Türkische Behörden veranstalten Benimmkurs für Frauen

Der türkische Landkreis Bağcılar hat einen zweimonatigen Benimmkurs eingeführt, wo jungen Frauen gute Manieren und richtiges Verhalten in der Öffentlichkeit beigebracht werden. Die Behörden erklärten den Teilnehmerinnen unter anderem, dass sie in Istanbul kein Eis lecken sollten – und lösten damit eine Debatte aus. Kritiker finden, dass die Freiheit der Frauen dadurch eingeschränkt werde.

Einige Punkte des Kurses mit der Bezeichnung "Wie sollte sich eine Dame in Istanbul benehmen?" sind ziemlich traditionell. Die Frauen werden in Tischmanieren unterrichtet und ihnen wird erklärt, dass sie höflich sein und nicht mit vollem Mund sprechen sollen. Der Ratschlag, kein Eis zu lecken, führte allerdings zu heftigen Diskussionen im Netz. Dabei erklärt der entsprechende Guide nicht einmal, wieso es unanständig ist, ein Eis in der Öffentlichkeit zu genießen. Viele Internetnutzer fanden den Ratschlag lächerlich, während andere sich beschwerten, dass derartige Tipps die Rechte der Frauen einschränken. Außerdem wird den Frauen empfohlen, auf das Kaugummi-Kauen in der Öffentlichkeit zu verzichten, keinen Slang zu benutzen, im Bus nicht zu lange zu telefonieren und neue Männerbekanntschaften nicht gleich zu fragen, ob sie verheiratet sind und Kinder haben.

