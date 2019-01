Angriff auf Geheimdienstbasis in Zentralafghanistan

Ein Selbstmordattentäter hat am Montag in der Nähe einer Basis des Geheimdienstes NDS in der zentralafghanischen Stadt Maidan Schahr eine Autobombe gezündet. Kurz darauf seien Schüsse gefallen, sagte der Provinzrat Mohammed Sardar Bachtiari am Montag. Weitere Details seien noch unklar.