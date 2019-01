"Wohltätigkeits"-Zelle sammelt Geld für den IS - vom FSB zerschlagen

Quelle: Sputnik "Wohltätigkeits"-Zelle sammelt Geld für den IS - vom FSB zerschlagen

Russlands Innlandsgeheimdiesnt FSB hat eine Vereinigung aufgedeckt und zerschlagen, die unter dem Vorwand der Wohltätigkeit Geld für die Terrormiliz "Islamischer Staat" gesammelt hat. Die Zelle operierte in der Region Krasnodar und den Republiken Adygeja und Dagestan und leitete die gesammelten Mittel an ihre Kontakte in Syrien weiter.