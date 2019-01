Tanker mit Gefahrgut läuft vor Cuxhaven auf Grund

Quelle: Reuters Tanker mit Gefahrgut läuft vor Cuxhaven auf Grund (Symbolbild)

Ein mit 9.000 Tonnen Gefahrgut beladener Tanker ist in der Nacht zum Montag in der Elbe vor Cuxhaven auf Grund gelaufen. Bisher seien allerdings keine Schäden an der 124 Meter langen und 20 Meter breiten "Oriental Nadeshiko" festgestellt worden, sagte ein Sprecher des Havariekommandos am frühen Montagmorgen.