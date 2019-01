Trump macht neues Angebot für "Shutdown"-Ende - Demokraten lehnen ab

Quelle: Reuters Trump macht neues Angebot für "Shutdown"-Ende - Demokraten lehnen ab

Mehr als vier Wochen nach Beginn des "Shutdowns" in den USA hat Präsident Donald Trump den oppositionellen Demokraten ein neues Angebot für ein Ende des Haushaltsstreits unterbreitet. In einer Ansprache im Weißen Haus am Samstagnachmittag (Ortszeit) bot Trump den Demokraten an, bestimmte Gruppen von Migranten in den USA drei Jahre lang vor Abschiebung zu schützen.