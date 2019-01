Neuer afghanischer Innenminister tritt zurück

Quelle: Reuters Neuer Afghanischer Innenminister tritt zurück (Archivbild)

Nur 27 Tage nach seinem Amtsantritt ist der afghanische Innenminister Amrullah Saleh am Samstag zurückgetreten. Afghanische Medien berichteten, Saleh wolle sich der Gruppe anschließen, mit der Präsident Aschraf Ghani in die Präsidentenwahl am 20. Juli 2019 ziehe, und dessen Stellvertreter werden. Bei der Abstimmung sollen auch die Provinz- und Bezirksräte gewählt werden.