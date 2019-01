Merkel zu Brexit: Bis zuletzt für vertragliche Lösung arbeiten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat versichert, bis zum letzten Tag an einer vertraglichen Lösung für den Austritt Großbritanniens aus der EU zu arbeiten. Aber auch danach sollten beste Beziehungen zwischen Großbritannien und Europa bestehen, sagte sie am Samstag beim Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Rostock.