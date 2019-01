Madagaskars neuer Präsident Rajoelina vereidigt

Quelle: AFP Madagaskars neuer Präsident Rajoelina vereidigt

Einen Monat nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Madagaskar hat der neue Staatschef Andry Rajoelina seinen Amtseid geleistet. Vor Zehntausenden Zuschauern im Stadion der Hauptstadt Antananarivo versprach er am Samstag, sich umgehend an die Arbeit zu machen, um die Entwicklung des Landes voranzutreiben.