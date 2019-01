Uganda: Menschenmenge tötet DJ, da er "langweilige Musik" spielte

Quelle: www.globallookpress.com Uganda: Menge tötet DJ, da er "langweilige Musik" spielte (Symbolbild)

Feiernde haben vergangenen Mittwoch in Uganda einen DJ getötet. Jerry Okirwoth, Teilzeit-DJ und Student an der Parombo Secondary School in Uganda, wurde in einer Disco in der Stadt Nebbi von einem Mob ermordet, da er die gewünschten Songs nicht gespielt hatte. Nun müssen alle Diskotheken des Bezirkes geschlossen bleiben.