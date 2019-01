Schlauchboot mit Migranten kentert: Mehrere Vermisste vor Libyen

Quelle: www.globallookpress.com Schlauchboot mit Migranten kentert: Mehrere Vermisste vor Libyen (Archivbild)

Ein Schlauchboot mit rund 20 Migranten an Bord ist vor der libyschen Küste gekentert. Drei Menschen konnten gerettet werden, wie die italienische Marine mitteilte. Die restlichen 17 wurden vermisst. Das Boot sei am Freitag 50 Seemeilen nordöstlich von Tripolis in Seenot geraten. Die drei Überlebenden seien schwer verletzt auf die italienische Insel Lampedusa gebracht worden.