Quelle: Reuters Pompeo empfängt nordkoreanischen Chefunterhändler in Washington

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich mit dem Chefunterhändler des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un getroffen. Pompeo empfing den Ex-Geheimdienstchef Kim Yong-chol am Freitag in einem Hotel in Washington.