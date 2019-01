Mindestens fünf Festnahmen nach Terroranschlag in Nairobi

Nach dem Terroranschlag auf ein Hotel in Nairobi machen die Behörden Fortschritte bei den Ermittlungen. Fünf Menschen seien festgenommen worden, teilte Generalstaatsanwalt Noordin Haji am Freitag mit. Ein Gericht in Nairobi entschied Medienberichten zufolge, die fünf Verdächtigen müssten 30 Tage in Polizeigewahrsam bleiben, damit die Ermittlungen gegen sie fortgeführt werden könnten. Kenianische Medien berichteten zudem von weiteren Festnahmen im Zusammenhang mit dem Anschlag am Dienstag.