Mindestens vier Tote bei Lawinenunglück im Himalaya

Quelle: www.globallookpress.com Mindestens vier Tote bei Lawinenunglück im Himalaya (Symbolbild)

Eine Schneelawine hat im indischen Teil des Himalaya einen Kleinlaster mit rund einem Dutzend Menschen an Bord unter sich begraben. Rettungskräfte hätten am Unfallort vier Leichen geborgen, weitere Menschen würden noch vermisst, teilte die Straßenbaubehörde BRO im nördlichen Bundesstaat Jammu und Kashmir am Freitag mit. Den Angaben zufolge war das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Kardung-Pass in der Region Ladakh unterwegs.