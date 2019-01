Milliardäre sind doch nur Menschen: Bill Gates in Schlange vor Burger-Imbiss in den USA gesichtet

Der Microsoft-Gründer und US-Milliardär Bill Gates hat sich trotz seines ansehnlichen Vermögens als ein ganz bodenständiger Mensch mit ganz durchschnittlichen Vorlieben erwiesen. Und auch wenn er der zweitreichste Mensch der Erde sein mag, muss er trotzdem in derselben Schlange wie alle anderen Kunden anstehen, um sich bei einem Fast-Food-Lokal einen frischen Burger zu holen.

So wurde der Eigentümer von mehr als 95 Milliarden US-Dollar am Sonntag vor einer Filiale des Burger-Restaurants Dick's Drive-In in seiner Heimatstadt Seattle gesichtet, berichtet die Daily Mail. Der Milliardär mischte sich in seiner Alltagskleidung unter die anderen Menschen in der Schlange und wartete, fast unauffällig für die Passanten, auf seine Bestellung – einem einzigen fiel etwas auf. Der Ex-Mitarbeiter von Microsoft, Mike Galos, wollte die denkwürdige Begegnung nicht für sich behalten und teilte ein Foto von Gates in seinem Facebook-Profil. Den Beitrag begleitete er mit der Unterschrift: "SO verhalten sich wirklich reiche Menschen – anders als der Möchtegern-Angeber mit dem goldenen Klositz im Weißen Haus".

