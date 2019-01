Japan startet Satellit für künstliche Sternschnuppen

Quelle: Reuters Japan startet Satellit für künstliche Sternschnuppen (Symbolbild)

Ein japanischer Satellit soll künftig Sternschnuppen auf Bestellung ermöglichen. Das Unternehmen Ale ließ Ale-1 am Freitag an Bord einer Epsilon-4-Rakete in den Weltraum schießen. Der Satellit sei erfolgreich im All angekommen, teilte die japanische Raumfahrtagentur Jaxa mit.