Geiselnahme in Psychiatrie in Bayern – Polizei überwältigt Täter

Quelle: www.globallookpress.com Geiselnahme in Klinikum in Bayern – SEK im Einsatz (Symbolbild)

Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Bayern eine Geisel in seiner Gewalt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Täter um einen 40 Jahre alten Patienten des Bezirksklinikums Mainkofen, bei dem Opfer um eine 57-jährige Patientin. Die Polizei führt Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando im Einsatz am Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf. Weitere Menschen sind den Angaben zufolge nicht in Gefahr.