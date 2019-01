Hitzewelle in Australien: Rohes Stück Fleisch im Auto ist nach fünf Stunden fertiges Steak

Quelle: www.globallookpress.com Australier lässt rohes Stück Fleisch im Auto liegen und findet nach fünf Stunden fertiges Steak (Symbolbild)

Während Zentraleuropa gerade im Schneechaos versinkt, herrscht in Australien Hochsommer. Deshalb wollte ein Australier aus der Stadt Mildura auf die Gefahren von abgesperrten Autos im Sommer aufmerksam machen. Im Rahmen eines Experimentes ließ der Mann ein Stück rohes Fleisch in einem Metallbehälter in seinem Wagen liegen. Als er nach fünf Stunden zurückkam, fand er ein durchgebratenes Steak. Er fotografierte das Ergebnis und stellte die Bilder auf Facebook online.