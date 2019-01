Zwei russische Su-34-Jagdbomber im Fernen Osten zusammengestoßen – ein Pilot gefunden

Zwei Jagdbomber der russischen Luftwaffe vom Typ Suchoi Su-34 sind über dem Tatarensund, einer Meeresenge zwischen dem russischen Festland und der Insel Sachalin, zusammengestoßen. Dies teilten die Militärbehörden Region Chabarowsk mit. Es wird berichtet, dass die Besatzungen beider Maschinen ihre Schleudersitze benutzen konnten und dass keines der Flugzeuge Waffen geladen hatte. Die Suchoperation läuft; einer der Piloten wurde bereits gefunden.

"Die Besatzung eines Mil Mi-8-Hubschraubers der Such- und Rettungskräfte des Militärbezirks Ost beobachtet visuell einen der Su-34-Piloten auf einem Rettungsfloß. Der Pilot gibt Lichtsignale", zitiert RIA Nowosti den Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums.

Beide Maschinen verschwanden zeitgleich von den Radarbildschirmen, was einen Zusammenstoß in der Luft mehr als wahrscheinlich macht.

"Am 18. Januar um 08:07 Moskauer Zeit, während der Durchführung eines planmäßigen Lern- und Übungsflugs über den Gewässern des Japanischen Meeres, kam es beim Üben von Luftmanövern in 35 Kilometern vom Ufer zu einer Berührung zweier Flugzeuge Typ Su-34 des Luftwaffen- und Flugabwehr-Großverbands Fernost in der Luft", zitierte RIA Nowosti.

