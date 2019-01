Jüdischer Verband gegen Suche nach Knochen von Holocaust-Opfern

Der Verband der jüdischen Gemeinden in Ungarn (Mazsihisz) hat dagegen protestiert, dass israelische Taucher in der Donau bei Budapest nach Überresten von Holocaust-Opfern suchen. "Die Nachricht hat unsere Gemeinschaft erschüttert", teilte der Verband am Donnerstag in Budapest mit. Die ungarischen Behörden sollten die Aktion wegen der damit einhergehenden Störung der Totenruhe umgehend stoppen, hieß es in der Erklärung weiter.