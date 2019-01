Dromedar wirbelt Bahnverkehr bei Paris durcheinander

Quelle: www.globallookpress.com Dromedar wirbelt Bahnverkehr bei Paris durcheinander (Symbolbild)

Ein ausgebüxtes Dromedar hat in Frankreich den Bahnverkehr in der Nähe von Paris durcheinandergebracht und Verwirrung gestiftet. "Der Verkehr wird auf der gesamten Strecke verlangsamt. Auf den Schienen bei Fontainebleau befindet sich ein Lama", schrieb die französische Bahngesellschaft SNCF am Donnerstagmorgen zunächst lapidar auf Twitter.