FBI: "Selbstradikalisierter" IS-Anhänger wollte mit Bazooka Loch ins Weiße Haus sprengen

Quelle: AFP FBI: "Selbstradikalisierter" IS-Anhänger wollte mit Bazooka Loch ins Weiße Haus sprengen (Symbolbild: US-Soldat demonstriert philippinischen Soldaten Panzerabwehrwaffe AT-4, 2003)

Der US-amerikanische Inlandsgeheimdienst FBI hat einen jungen Mann festgenommen, der angeblich einen Anschlag auf das Weiße Haus plante: Der laut FBI "selbstradikalisierte" Hasher Jallal Taheb hatte vor, mit einer Panzerabwehrwaffe vom Typ AT-4 eine Öffnung in eine Gebäudewand des Weißen Hauses zu sprengen, um sich so Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen und anschließend unter Einsatz von Handfeuerwaffen und Handgranaten so viele Menschen wie möglich "niederzustrecken".