"Entwaffnungs-Diktat der EU": Schweizer erzwingen Referendum über Verschärfung des Waffengesetzes

(Symbolbild)

Gegen die umstrittene Übernahme des verschärften europäischen Waffengesetzes wehren sich Gegner in der Schweiz per Volksabstimmung. Sie legten am Donnerstag 125.000 Unterschriften vor - 50.000 sind für ein Referendum nötig. Die Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz (IGS) spricht von einem "Entwaffnungs-Diktat der EU". Damit gerate Schießen als Breitensport in Gefahr.