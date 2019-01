Amazon: Michelle Obamas "Becoming" am längsten auf Platz eins seit "50 Shades of Grey"

Die Autobiographie der ehemaligen US-First Lady hat bei Amazon in den USA einen neuen Rekord aufgestellt. Michelle Obamas "Becoming" überholte den Roman "50 Shades of Grey“ von E. L. James und ist auf Platz eins der US-amerikanischen Amazon-Bestsellerliste - so lange wie kein anderes Buch seit dem Jahr 2012. Das Werk ist außerdem gerade die Nummer eins in der Kategorie US-Politik. Die Memoiren erschienen im November 2018 an und wurden sofort zum Bestseller.