Entschärfung eines Blindgängers in Potsdam - Hauptbahnhof komplett gesperrt

Quelle: www.globallookpress.com Entschärfung eines Blindgängers in Potsdam - Hauptbahnhof komplett gesperrt (Symbolbild)

Eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll in der Potsdamer Innenstadt an diesem Donnerstag entschärft werden. Der Blindgänger wurde bei den Bauarbeiten in zwei Meter Tiefe entdeckt. Betroffen sind insgesamt 6.000 Menschen, sie müssen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.