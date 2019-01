Zahl der Ebola-Toten im Kongo steigt auf über 400

Quelle: Reuters Ebola-Patienten im Kongo nach Klinik-Angriff auf der Flucht (Symbolbild)

Im Ost-Kongo sind mehr als 400 Menschen an einer Infektion mit dem hochgefährlichen Ebola-Virus gestorben. Insgesamt seien in der Provinz Nord-Kivu rund um die Großstadt Beni bereits 658 Menschen an dem hämorrhagischen Fieber erkrankt, wie das kongolesische Gesundheitsministerium mitteilte. 402 Menschen starben an der Krankheit. Seit Beginn einer Impfkampagne im August hätten rund 60 000 Menschen einen experimentellen Ebola-Impfstoff erhalten, erklärte das Ministerium am Dienstagabend weiter.