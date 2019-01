Salvini will, dass Macron Terroristen ausliefert: "Sollen im Knast verrotten, nicht Sekt trinken"

Quelle: Sputnik (Archivbild: Matteo Salvini bei Treffen mit der Parlamentsfraktion der Lega Nord in Mailand. 09.03.2018)

Matteo Salvini, italienischer Innenminister und Vorsitzender der konservativen Partei Lega Nord, hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufgefordert, ehemalige linksextreme Militante auszuliefern. "Ich appelliere an den französischen Präsidenten, diese Flüchtlinge nach Italien zurückschicken: Sie sollten nicht Champagner unter dem Eiffelturm trinken, sondern in Italien im Gefängnis verrotten", erklärte Salvini am Dienstag im Fernsehsender Canale 5.