Suche nach Kind in Brunnenschacht hält Spanien in Atem - Haare gefunden

Quelle: www.globallookpress.com Suche nach Kind in Brunnenschacht hält Spanien in Atem - Haare gefunden

Spanien bangt weiter um einen zweijährigen Jungen, der beim Spielen in einen 110 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt sein soll. Helfer versuchten unermüdlich, den kleinen Julen in dem kleinen Schacht von nur 25 Zentimetern Durchmesser aufzuspüren, berichtete das spanische Fernsehen am Mittwochmorgen.