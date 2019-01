Inflationsrate in Argentinien steigt auf 47,6 Prozent

Quelle: Reuters Inflationsrate in Argentinien steigt auf 47,6 Prozent (Symbolbild)

Die Inflationsrate in Argentinien ist auf 47,6 Prozent gestiegen. Vor allem die Preise für Lebensmittel und Transport erhöhten sich im vergangenen Jahr deutlich, wie die nationale Statistikbehörde (Indec) am Dienstag mitteilte. Die Teuerungsrate in dem südamerikanischen Land ist eine der höchsten der Welt. Zuletzt waren die Preise binnen Jahresfrist 1991 so stark gestiegen. Für das Jahr 2019 rechnet die Regierung mit einer Inflationsrate von rund 23 Prozent.