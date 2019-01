Gestohlene "Stolpersteine" in Rom wieder ersetzt

Rund einen Monat nach dem Diebstahl mehrere "Stolpersteine" in Rom sind die Gedenksteine an die Opfer der Judenverfolgung wieder ersetzt worden. Der deutsche Künstler Gunter Demnig setzte die 20 Steine am Dienstag wieder in das Loch, das in der kleinen Straße in dem zentralen Viertel Monti seit Dezember klaffte. Die Steine erinnern an eine jüdische Familie, die während der Nazi-Diktatur in Konzentrationslagern umgekommen ist.