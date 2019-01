IS-Splittergruppe nimmt Stadt im Nordosten Nigerias ein

Quelle: Reuters IS-Splittergruppe nimmt Stadt im Nordosten Nigerias ein (Archivbild: Beim Überfall des ISWA beschädigter minensicherer Truppentransporter des nigerianischen Militärs in Gudumbali, ebenfalls Nordosten Nigerias, November 2018)

Im Nordosten Nigeriens haben Terroristen des sogenannten Islamischen Staates West-Afrika (ISWA) die Stadt Rann eingenommen. Dies berichteten am Montag Quellen in Sicherheitsbehörden des Landes. Die Streitkräfte und Polizei der Regierung flohen aus der Stadt zusammen mit der Zivilbevölkerung, als die Terrormiliz angriff. Die Terroristen fingen sofort an, Gebäude in der Stadt anzuzünden, sobald sie die Stadt erreichten, so die Quelle weiter.