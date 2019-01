Neuer UN-Vermittler Pedersen zu Antrittsbesuch in Syrien eingetroffen

Quelle: Reuters Neuer UN-Vermittler Pedersen zu Antrittsbesuch in Syrien eingetroffen

Der neue UN-Vermittler Geir Pedersen ist zu seinem ersten Syrien-Besuch seit Amtsantritt in Damaskus angekommen. Er wolle sich in der syrischen Hauptstadt am Dienstag mit Außenminister Walid al-Muallim treffen, hieß es aus UN-Kreisen. Beiden Seiten geht es bei den Gesprächen vor allem darum, sich kennenzulernen.