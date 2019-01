Nach Streit um Münzen aus Trevi-Brunnen: Geld bleibt doch bei Caritas

Um eines der romantischsten Wahrzeichen Roms, den Trevi-Brunnen, entbrennt derzeit eine hitzige Auseinandersetzung. Seit dem Jahr 2011 landeten geschätze 4.000 Euro im Brunnen - täglich! Wem die hineingeworfenen Münzen zustehen, darüber ist nun in der Stadt ein heftiger Streit entbrannt. Bisweilen ging das Geld an die Caritas, die das Geld an Obdachlose und die ärmsten Familien der Stadt spendete.