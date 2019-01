Südafrika schafft 100 Ärztestellen "nur für Schwarze" – nicht genügend Bewerber

Quelle: www.globallookpress.com Südafrika schafft 100 Ärztestellen "nur für Schwarze" – nicht genügend Bewerber (Symbolbild)

Die südafrikanische Provinz KwaZulu-Natal hat versucht, 100 neue Stellen in einem Ausbildungsprogramm für Ärzte zu schaffen, das ausschließlich für schwarze Bewerber vorbehalten war. Die Quote wurde wegen des Mangels an Bewerbern nicht eingehalten. Außerdem wurde sie als rassistisch kritisiert.