Vier Tote, mehr als 90 Verletzte: Autobombe explodiert in Kabul nahe Ausländerviertel

Quelle: Reuters Vier Tote, mehr als 90 Verletzte: Autobombe explodiert in Kabul nahe Ausländerviertel (Symbolbild)

Bei einem Autobomben-Anschlag in der Nähe eines Ausländerviertels von Kabul sind am Montag mindestens vier Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Derzeit wisse man von mindestens 90 Verletzten, darunter 23 Kindern, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums in der afghanischen Hauptstadt.