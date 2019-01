Fünf Meter langes Krokodil springt aus Gehege und frisst Frau bei lebendigem Leib

Ein Krokodil hat eine Wissenschaftlerin gefressen, die das Tier gerade fütterte. Der tragische Zwischenfall ereignete sich am Freitagmorgen in der Einrichtung namens CV Yosiki Laboratory in der indonesischen Provinz Sulawesi Utara. Das fünf Meter lange Krokodil zog die ahnungslose Deasy Tuwo in sein Gehege, nachdem es sich auf seine Hinterbeine gestellt und eine fast drei Meter hohe Betonmauer übersprungen hatte.