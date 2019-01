Flughafen Berlin-Schönefeld: Passagier schmuggelt Boa in seiner Hose

© Hauptzollamt Potsdam Flughafen Berlin-Schönefeld: Passagier schmuggelt Boa in seiner Hose

Der 43-jährige Mann wollte per Flugzeug nach Israel reisen. Auf dem Weg durch die Sicherheitskontrolle fiel den dortigen Mitarbeitern auf, dass er etwas in seiner Hose mitführte, das dort nicht hingehörte. Das Sicherheitspersonal rief Bundespolizei und Zoll hinzu. In einem separaten Bereich wurde der Mann aufgefordert, den entsprechenden Inhalt zu offenbaren.