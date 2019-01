Russlands Außenminister Lawrow: "Wir beginnen heute Verhandlungen zu Friedensabkommen" mit Japan

Quelle: Sputnik Russlands Außenminister Lawrow: "Wir beginnen heute Verhandlungen zu Friedensabkommen" mit Japan (v.l.n.r.: Tarō Kōno und Sergei Lawrow, Außenminister Japans und Russlands bei Treffen in Moskau am 14.01.2018)

In Russland sind die Verhandlungen mit Japan zu einem möglichen Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern angelaufen. Dies hat der Außenminister Russlands Sergei Lawrow bei einem Treffen mit dem japanischen Kollegen Tarō Kōno in Moskau verkündet: "In Übereinstimmung mit dem Auftrag unserer Leitungen und gemäß der Ergebnisse der Treffen in Singapur im November und in Buenos Aires im Dezember des Vorjahres beginnen wir heute die Verhandlungen zum Problem eines Friedensabkommens."