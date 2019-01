IS-Anhänger wegen Terrorplanung in Kasachstan festgenommen

Quelle: Reuters Ausblick auf die Stadt Almaty

Das Nationale Sicherheitskomitee der Republik Kasachstan (KNB) hat am Donnerstag in der Großstadt Almaty eine Gruppe von sechs ausländischen Terrorverdächtigen festgenommen. Auf Anweisung der Terrormiliz "Islamischer Staat" sollen die aus Zentralasien stammenden IS-Sympathisanten Terroranschläge in Almaty geplant haben.