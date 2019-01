Wenn Gleichberechtigung, dann richtig – Oxford University gewährt Männern "weibliches" Stipendium

Die Oxford University hat ein zuvor ausschließlich für Frauen bestimmtes Forschungsstipendium für männliche Bewerber geöffnet: Das Rektorat der Universität entschied, dass das Joanna-Randall-MacIver-Nachwuchsstipendium, das in den 1930er Jahren für Frauen eingerichtet wurde, die bildende Kunst, Musik oder Literatur studieren, "diskriminierend aufgrund des Geschlechts" sei.

Das Stipendium wird aus dem Nachlass des in Großbritannien geborenen Archäologen und Oxford-Absolventen David Randall-MacIver finanziert, der es im Namen seiner Frau Joanna nach ihrem Tod im Jahr 1932 gründete. Er legte damals fest, dass das Forschungsstipendium nur weiblichen Wissenschaftlern gewährt werden sollte.

Mit dieser Entscheidung hat die renommierte Universität erstmals ein ausschließlich für Frauen bestimmtes Stipendium für männliche Bewerber geöffnet. Das Urteil kann Folgen für ähnliche Forschungsstipendien an anderen britischen Hochschulen haben, darunter das Cambridge's Women's Only College in Newnham, das eine Reihe von Stipendien unterhält, die nur Frauen gewährt werden.

Diesen Standpunkt vertritt unter anderem Catherine Casserley, Rechtsanwältin bei Cloisters Chambers und eine der führenden Experten für Diskriminierungsgesetze des Landes. "Was Universitäten tun müssen, ist ihre Stipendien darauf zu prüfen, ob sie diese wirklich legitimerweise im Sinne des Gleichstellungsgesetzes nur für ein Geschlecht anbieten können und ob Ausnahmen […] geltend gemacht werden können", zitiert The Telegraph die Juristin.

