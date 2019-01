Kind und vier Erwachsene bei Talibanangriff in Afghanistan getötet

Quelle: Reuters Kind und vier Erwachsene bei Talibanangriff in Afghanistan getötet (Symbolbild)

Radikalislamische Taliban haben im Westen Afghanistans eine Polizeiwache überfallen und fünf Menschen getötet, darunter ein Kind sowie drei Polizisten. Der Angriff habe sich am Samstagabend in Herat, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz ereignet, teilte ein Sprecher des Provinzgouverneurs am Sonntag mit.