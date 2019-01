Razzia gegen Clans: Tabak, Betäubungsmittel und Geld beschlagnahmt - 14 Festnahmen

© Twitter Razzia gegen Clans - Tabak, Betäubungsmittel und Geld beschlagnahmt

Bei der großangelegten Razzia gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet haben die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, unverzollten Tabak und Geld sichergestellt. 14 Menschen wurden festgenommen. Etwa 1.300 Polizisten hatten am Samstagabend zeitgleich unter anderem in Dortmund, Essen, Duisburg, Recklinghausen, Bochum und Gelsenkirchen zugeschlagen. Sie kontrollierten Shisha-Bars, Wettbüros, Cafés und Teestuben. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden.