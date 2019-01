Große Razzia gegen Clans im Ruhrgebiet – 1.300 Polizisten im Einsatz

Quelle: www.globallookpress.com Große Razzia gegen Clans im Ruhrgebiet – 1.300 Polizisten im Einsatz (Symbolbild)

Mit einer großangelegten Razzia im Ruhrgebiet ist die Polizei am Samstagabend gegen Clankriminalität vorgegangen. 1.300 Polizisten seien im Einsatz, erklärte das nordrhein-westfälische Innenministerium. Unter anderem in Dortmund, Essen, Duisburg, Recklinghausen und Gelsenkirchen durchsuchten Beamte Shisha-Bars, Wettbüros, Cafés und Teestuben. In Essen wurde nach Angaben der Polizei eine Person festgenommen.