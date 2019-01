128 Kriminelle bei Beerdigung eines Clan-Mitglieds identifiziert

Die Beerdigung eines Clan-Mitglieds in Berlin im vergangenen Sommer war auch ein Aufmarsch der organisierten Kriminalität: 128 Besucher der Beerdigung seien "direkt der organisierten Kriminalität (OK) zuzuordnen", antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Sie seien durch szenekundige Polizisten "zweifelsfrei namentlich identifiziert" worden.

101 dieser Männer gehörten zur Clankriminalität und 27 zum Bereich der Rockerkriminalität. 18 Teilnehmer würden zudem der islamistischen Szene zugerechnet.

Auf Fotos von der Beerdigung am 13. September 2018 waren schon kurz danach Familienoberhäupter bekannter Clans erkannt und in Medien genannt worden. Insgesamt waren etwa 2.000 Besucher und Trauergäste auf dem Friedhof im Stadtteil Schöneberg erschienen. Der 36-Jährige Nidal R., ein Intensivstraftäter, war am 9. September tagsüber von mehreren Männern nahe dem Tempelhofer Feld erschossen worden. Die Täter sind bisher nicht gefasst. (dpa)

