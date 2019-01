Früherer Landesparteichef Poggenburg verlässt AfD

Quelle: www.globallookpress.com

Der sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete André Poggenburg verlässt die AfD. AfD-Bundesvorstandsmitglied Kay Gottschalk bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend, dass Poggenburg seinen Austritt erklärt habe. Poggenburg äußerte sich am Donnerstag auf Anfrage zunächst nicht. Er war früher Landesparteichef der AfD in Sachsen-Anhalt gewesen.