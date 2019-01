Miauende Hose: Singapurische Zollbeamte erwischen Schmuggler mit vier Kätzchen

Quelle: www.globallookpress.com Miauende Hose: Singapurische Zollbeamte erwischen Schmuggler mit vier Kätzchen (Symbolbild)

Singapurs Zollbeamte haben einen Schmuggler erwischt, der in seiner Hose vier Kätzchen in den Inselstaat bringen wollte. Wie die Behörde am 5. Januar auf Facebook mitteilte, seien die kleinen Tiere am 2. Januar am Grenzübergang Tuas, der den Stadtstaat mit Malaysia verbindet, beschlagnahmt worden. Der Singapurer wollte die Grenze mit einem inländischen Fahrzeug überqueren, als es in der Hose des 45-jährigen Mannes zu miauen begann.