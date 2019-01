Magie bei Englands Fußball-Cup: Jürgen Klopp zaubert Spieler weg und sorgt für Aufruhr im Netz

Quelle: Reuters

Anscheinend hat der renommierte Trainer des britischen Fußballvereins "Liverpool" Jürgen Klopp ein paar Unterrichtsstunden in Zauberkunst an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei genommen. Seine außerordentlichen magischen Fähigkeiten zeigte er während des jüngsten FA Cup-Spiels gegen die Wolverhampton Wanderers. Für einen Moment sah es so aus, als hätte Klopp einen der Spieler mithilfe von Magie verschwinden lassen.