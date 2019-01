Zwischenlandung wegen Leiche im Flugzeug: Ärzte brauchen zwei Stunden, um Körper zu bergen

Quelle: AFP Zwischenlandung wegen Leiche in Flugzeug: Ärzte brauchen zwei Stunden, um an Bord zu gelangen (Symbolbild)

Australische Ärzte haben am Montag fast zwei Stunden gebraucht, um eine Leiche aus einem zwischengelandeten Flugzeug zu bergen. Nachdem die Maschine der "Air New Zealand" in Hongkong nach Auckland abgehoben hatte, starb plötzlich ein Passagier. Der Pilot landete deswegen die Maschine im australischen Cairns. Doch das Flughafenpersonal war auf eine solche Bergungsoperation nicht vorbereitet.