Frau von reichem Investor in Norwegen entführt – neun Millionen Euro als Lösegeld gefordert

Quelle: Reuters Frau von reichem Investor in Norwegen entführt (Archivbild)

Die Frau eines der reichsten Männer Norwegens ist mutmaßlich von Unbekannten entführt worden. Die 68-Jährige sei am 31. Oktober aus dem Familienhaus in der Nähe von Oslo verschwunden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Seitdem gebe es keine Lebenszeichen von ihr, aber auch keine Anzeichen dafür, dass sie tot sei.